Çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu? 8 Kasım 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, doların yükselmesi ve güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyerek bir haftanın dip seviyesine yaklaşırken yatırımcılar faizlerin gelecek seyrine ilişkin ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere merkez bankası yetkililerinin yapacakları açıklamaları izleyecekler.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1967 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1805, çeyrek altın 3 bin 14 liradan satılıyor.

AÇIKLAMALAR BELİRSİZLİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR



Dünya ekonomileri enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmiş olsa da zafer ilan etmek için daha alınacak mesafe bulunduğuna yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri güçlendiriyor.



Fed yetkilileri, piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari fiyat baskılarının azalmasına karşın enflasyonla mücadelelerinde zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da politika faizinin enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine dönebilmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umduklarını belirtti. Cook, enflasyonda hedefe ulaşılmasını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.



GÖZLER FED BAŞKANINDA

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.



Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.



Öte yandan, dün tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden öne çıktığı görüldü. Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini vurgulaması ve ABD Hazinesi'nin bugün başlayacak tahvil satışları öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artarak yüzde 4,65'e çıktı.