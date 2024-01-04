Çiftçilere 17,2 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 3,1 milyon adet poliçe düzenlendiğini belirterek, "9,2 milyar lira devlet prim desteği ve 8 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı." dedi.



Yumaklı, TARSİM'in çiftçilerin doğal afetlerden korunması ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla oluşturulduğunu söyledi.



Tarım sigortalarının bitkisel ürün, sera, büyükbaş ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, su ürünleri, köy bazlı kuraklık, arıcılık ve gelir koruma başlıklarında düzenlediği bilgisini veren Yumaklı, "Geçen yıl da üreticilerimizin emeklerini koruma altına aldık. 2023'te TARSİM kapsamında 3,1 milyon poliçe düzenlendi, 9,2 milyar lira devlet prim desteği ve 8 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. 2006'dan günümüze kadar toplam 23,7 milyon poliçe, 24 milyar lira devlet prim desteği ve 21 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı." diye konuştu.



Yumaklı, geçen yıl en fazla TARSİM sigortasının sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat'ta yapıldığını aktararak, en fazla sigortalanan ürünlerin ise buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve üzüm olduğunu bildirdi.



Tarımda sigortalı sayısında ve prim adedinde yükselişin devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, sigorta kapsamlarının da sürekli genişletilerek çeşitli indirimler uygulandığını dile getirdi.