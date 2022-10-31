Çin'de öncü ekonomik veriler, daralmaya işaret etti

Ulusal İstatistik Bürosunun (UIB) yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat ve imalat dışı sektörlerde ekonomik aktivitedeki düşüşü ortaya koydu.



İmalat sanayi PMI, geçen aya göre 0,9 puan azalarak 49,2'ye, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 48,7'ye indi.



PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.



UIB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, ekimde çok sayıda şehirde görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik göstergeleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Cao, enerji yoğun sanayi işletmelerinin faaliyetlerindeki daralmanın da endeksteki düşüş üzerinde etkili olduğunu vurguladı.



Çin'de Covid-19 salgını nedeniyle kapanma ve karantina tedbirlerinin uygulandığı bahar ayları boyunca eşiğin altında seyreden imalat PMI, haziranda 50,2'ye yükselerek şubattan beri ilk kez büyümeye işaret etmişti. İmalat dışı PMI ise mayıstan bu yana ilk kez daralma eşiğine geriledi.

SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR



Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Covid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.



Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Covid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.



Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri güveni olumsuz etkiliyor.



Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşılamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.



Çin, Covid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

