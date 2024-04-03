Çipte yeni kriz korkusu: Fabrikalar şalter indirdi

Tayvan, son 25 yılın en büyük depremini yaşadı. 7,4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, bine yakın kişi yaralandı. Deprem nedeniyle oluşabilecek tsunamiler için uyarı yapıldı.



Dünyadaki çip üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını elinde bulunduran Tayvan'da yaşanan deprem, kriz endişelerini yeniden gündeme getirdi. Teknoloji endüstrisi başta olmak üzere küresel ekonomide sorunlar ortaya çıkabileceği ifade edildi.



Önde gelen çip üreticileri, deprem nedeniyle fabrikalarını boşalttı. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) bazı tesislerini tahliye ettiğini duyurdu. Açıklama sonrası şirketin hisseleri yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti.



TSMC, Apple ve Nvidia gibi teknoloji devlerine çip tedarik ediyor. Diğer çip üreticisi United Microelectronics de bazı tesislerindeki üretimi durdurdu.



Çip tedarikinde yaşanabilecek aksaklık nedeniyle elektronikte üretimin yavaşlayabileceği ifade edildi. Aynı zamanda yapay zeka alanındaki çalışmaların da sekteye uğrayabileceği belirtildi.



Yapay zeka, akıllı telefon ve elektrikli araç gibi birçok sektör gelişmiş çiplere ihtiyaç duyuyor.

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