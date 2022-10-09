Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derdimiz uygun fiyatlı doğalgaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu öncesinde salon önünde toplananlara seslendi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine, şu anda Avrupa’da herkes tutuşmuş vaziyette. 'Acaba bu kış nasıl geçecek' diye düşünüyorlar'' dedi.

''DERDİMİZ UCUZ DOĞALGAZ''

Türkiye'nin kış aylarına yönelik bütün hazırlıklarının da tam olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Şu an itibariyle aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak''