Dev bankadan emtia analizi: Metallerde yükseliş sürecek mi?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, faiz indirimlerinin bu yıl emtia fiyatlarını yükselteceğini belirtti. Banka bu çerçevede ham madde fiyatlarının yüzde 15 artacağı öngörüsünde bulundu.



Goldman Sachs’a göre, ABD ve Avrupa'daki merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlaması endüstriyel ve tüketici talebinin desteklenmesine yardımcı olmasıyla emtialar bu yıl yükselecek.



Banka analistleri, 24 Mart tarihli bir notta, borçlanma maliyetlerinin düşmesi, üretimin toparlanması ve jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle hammaddelerin 2024'te yüzde 15 oranında getiri sağlayabileceğini söyledi.



Bakır, alüminyum, altın ve petrol ürünlerinin yükselebileceğini belirten banka, kazançların evrensel olmayacağı için yatırımcıların seçici olması gerektiğini de vurguladı.



Banka, bakırın yıl sonunda ton başına 10 bin dolara yükseleceği tahmininde bulundu. Alüminyum için ton başı 2 bin 600 dolar ve ons altın için 2 bin 300 dolar öngörüsünü paylaştı.