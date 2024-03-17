ntv.com.tr

Dolar kuru iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doların iki hafta içinde yükseleceğine yönelik kamuoyuna yansıyan iddiaları yalanladı.

Dolar kuru iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan " 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına yanıt verildi.

İddialara konu olan herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, asılsız haberlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ankette, mart sonu dolar kur beklentisinin 32 lira 63 kuruş olduğu, piyasa bozucu bu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...