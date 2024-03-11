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Dolar/TL 32'yi aştı | Dolar bugün ne kadar? (11 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar/TL kademeli yükseliş sürüyor. Dolar/TL bugün 32, euro/TL 35'in üzerinde işlem görüyor.

Dolar/TL 32'yi aştı | Dolar bugün ne kadar? (11 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?

Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?

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ve euro haftanın ilk işlem gününde yükselişini devam ettirdi.

Dolar/TL, yeni haftaya 32 seviyesinin üzerinde başladı. Dolardaki yükselişte yerel seçim öncesi artan iç talep etkili oldu. /TL ise 35,06 civarında alıcı buldu. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı şubat ayından itibaren hızlanırken, yılbaşından bu yana yüzde 7,5'i aştı.

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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

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Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, not artışı ardından "Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" dedi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve ticaret satış hacim verilerinin takip edileceğini belirtti.

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