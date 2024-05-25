Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2002'den beri emekliler için devrim niteliğinde adımlar attıklarına işaret etti.



Işıkhan, "Emeklilerimiz bizim için çok değerli, kıymetli. Yaklaşık 22 yıllık iktidarımızda emeklilere yönelik çalışmalara tanıklık ettiniz. Son dönemde gündemde tutulan tartışmalar dolayısıyla bu yaptıklarımız görülmeyebiliyor. Emeklileri sadece oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye ve emeklilerimizi sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.



SGK'yi sosyal açıdan emeklilere hizmet verecek, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürdüklerine dikkati çeken Işıkhan, "Bu çerçevede emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.



BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?



"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor." diye konuşan Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

