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Emekli olan EYT'lilerin yüzde 51'i çalışıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında bugüne kadar başvruna 1 miyon 632 bin kişiye aylık bağlandı. Emekli olan EYT'lilerden 832 bini çalışmaya devam ediyor.

Emekli olan EYT'lilerin yüzde 51'i çalışıyor

düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusunda bulunanlardan 1 milyon 632 bin kişinin aylık bağlama işlemi tamamlandı.

Düzenleme 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ve yaş dışındaki koşulları yerine getiren yaklaşık 2 milyon EYT’li Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik başvurusu yaptı.

Başvuru yapanlardan 1 milyon 632 bin kişinin aylıkları bağlandı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bilgi veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, olan EYT'lilerden 832 bininin sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

EYT’liler ile birlikte toplam çalışan emekli sayısı ise 1 milyon 814 bin kişiye ulaştı.

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