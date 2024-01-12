Emekliye ek zamda sona yaklaşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşti.



Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.



Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

ÇALIŞMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK



Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.



Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.



NEDEN ZAM FARKI OLUŞTU?



Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.