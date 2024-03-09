EPDK'dan 15 şirkete lisans

EPDK, elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verdi.

9 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 8 şirkete üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada 3 şirketin üretim lisansı ise sona erdirilirken, 2 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı iptal edildi.



Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.



Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının, 1 şirketin ise depolama lisansının süresi uzatıldı.



Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı verildi.