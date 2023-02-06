EPDK'dan deprem bölgesi için akaryakıt kararı

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), deprem bölgesinde akaryakıt sorunu yaşanmaması için önlemler aldı. Bölgede elektrik kesintisi yaşanmaması için de dağıtım şirketleri ile görüşüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemizin; Doğu, Güney Doğu ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle, bölgedeki vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerinin akaryakıt temininde zorluk yaşanmaması için Kurumumuz tarafından gerekli önlemler hızla alınmıştır.

Bu kapsamda depremden zarar gören ya da etkilenen bütün akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir.

İlgili bütün akaryakıt dağıtıcı ve bayii dernekleri ile görüşülerek deprem bölgesinde herhangi bir akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirler alınmıştır ve süreç Kurumumuz tarafından titizlikle takip edilecektir.

Ayrıca deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, olası bir kesinti halinde sorunun hızla giderilebilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleri ile görüşülmektedir.

Bölgedeki görevli tedarik şirketleri, üretim santralleri ve OSB’lere ait enerji şirketlerinin avans ödeme, dengesizlik ve teminat yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir.

Kurum olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."