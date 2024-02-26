Euro transferini hızlandıran karar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, euro para transferine yönelik "anlık ödemeler" düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.



Buna göre, anında ödeme sistemiyle hem aynı ülke içinde hem de başka AB ülkeleri arasında euro para transferi mesai saatleri dışında da 10 saniye içinde yapılabilecek.



Banka gibi ödeme hizmeti sağlayıcılarının euro cinsinden anında "gönderme" ve "alma" hizmetini sunması gerekecek.



Bu finans kurumlarının işlem için uygulayacakları ücret, standart kredi transferleri için uygulanan ücretten yüksek olamayacak.



Böylece, üçüncü ülke finans kurumlarına ve altyapılarına aşırı bağımlılık azaltılırken Avrupa'daki ekonomi ve finans sektörünün stratejik özerkliği geliştirilecek.



Mevcut durumda AB ülkeleri arasında para transferleri birkaç gün alabiliyor.



Yeni ödeme sistemiyle Avrupa ödeme şirketlerinin ABD firmaları Visa ve Mastercard ile rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.