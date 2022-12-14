Fed Başkanı Powell'dan faiz artışında yavaşlama mesajı

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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.



Yıl boyunca para politikası duruşunu sıkılaştırmak için güçlü adımlar attıklarını anımsatan Powell, "Çok mesafe kat ettik ve şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tüm etkileri henüz hissedilmedi. Buna rağmen daha yapacak çok işimiz var." dedi.



Powell, büyümedeki yavaşlamaya rağmen iş gücü piyasasının son derece sıkı kalmaya devam ettiğini anlattı.



"HALA GİDECEK YOLUMUZ VAR"



Ekim ve kasım ayı enflasyon verilerinin aylık fiyat artış hızında memnuniyet verici bir düşüş olduğunu gösterdiğini belirten Powell, "Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Powell, parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam anlamıyla hissedilmesinin zaman alacağını kaydetti.



Faiz artış hızında yavaşlamaya gittiklerine işaret eden Powell, "50 baz puan hala tarihsel olarak büyük bir artış ve hala gidecek yolumuz var." ifadelerini kullandı.



Powell, "Bugünden sonra faiz oranlarını ne hızla artırdığımız değil, nereye kadar artırdığımız ve orada ne kadar kalacağımız önemli." dedi.



Jerome Powell, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne emin olana kadar faiz indirimini düşünmeyeceklerini belirten Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamak, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşu sürdürmeyi gerektirecek." şeklinde konuştu.