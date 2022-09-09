FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? (2022 FED faiz toplantısı tarihi)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonu düşürmek için güçlü bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, faiz artışı için sinyalleri vermişti.

Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkaran FED'in son toplantı sonrası alacağı faiz kararı merak ediliyor.



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.



FED faiz kararı toplantısının ardından Jerome Powell'ın 21 Eylül akşamı saat 21.00'da açıklama yapması bekleniyor.

POWELL'DAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ



Powell, Cato Enstitüsü'nün 40. Yıllık Para Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.



Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefi doğrultusunda fiyat istikrarı için sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, "Şimdi yaptığımız gibi doğrudan, güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar devam etmeliyiz." diyerek faiz artışına gidileceğinin sinyalini verdi.

FED'İN TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam edeceklerinin sinyalini vererek Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan arttırmıştı. Bu kararın ardından faiz yüzde 2,25-2,50 seviyelerine yükselmişti.



Fed’den yapılan yazılı açıklamada, FOMC’un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.



Bilanço daraltmanın Eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.