Garanti BBVA'dan para transferi açıklaması: Herhangi bir aksama yok

Garanti BBVA, kamuoyunda herhangi bir yanlış algı oluşmaması adına para transferlerine ilişkin açıklama yaptı.



Bankadan yapılan açıklamada, Merkez Bankası’nın 21.12.2022 tarihli talebi ile bankalardan hali hazırda yaptıkları para transferi işlemleri hakkında istatistiki verilerin şeffaf bir şekilde toplanmasını sağlamak amacı ile istenen bilgi ve raporların tüm bankalara eş zamanlı olarak bildirildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Mevcut işleyişte herhangi bir değişiklik olmadan tüm işlemlere aynen devam edilmekte olup, gelen bilgilendirme uyarınca bazı transferlere ilişkin ek belge talep edilmektedir" denildi.



Açıklamada, "Değinilen konuyla alakalı yapılan bankamız iç bilgilendirme notunda, bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan bono alım satımına yönelik sehven hatalı bir ibareye yer verilmiştir. Bono alım satımına yönelik işlemler de, eskiden olduğu gibi, kesintisiz müşterilerin talimatları doğrultusunda yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir" bilgisi yer aldı.

