Gıda Komitesi, fiyatları mercek altına aldı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Değerlendirme Komitesi'nde gıda fiyatları gündemiyle toplandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan komiteye; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katıldığı belirtildi.



Toplantıda, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmelerin mercek altına alındığı kaydedildi.



Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizilmiştir.



Önümüzdeki dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulanmıştır. Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır."

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada ise "Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık" dedi.