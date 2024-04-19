Hamsi ihracatında yüzde 33 artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den, 1 Eylül 2023'te başlayıp 15 Nisan 2024'te sona eren avlanma sezonunda 21 ülkeye hamsi ihraç edildi.



1 Eylül 2022-15 Nisan 2023'te 7 milyon 135 bin 114 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatında gelir, bu sezonun aynı döneminde yüzde 33 artarak 9 milyon 477 bin 178 dolara ulaştı. İhracat miktarı ise yüzde 101 artışla 2 bin 745 ton olarak gerçekleşti.



İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklentilerin altında kalmasına rağmen ihracat sezonunun artışla kapandığı hamsiye en çok talep, Belçika, Fransa ve Almanya'dan geldi.



Bu sezon Belçika'ya 2 milyon 656 bin 825, Fransa'ya 2 milyon 500 bin 177 ve ABD'ye de 1 milyon 206 bin 710 dolarlık hamsi gönderildi.



Geçen sezondan farklı olarak bu dönem Yunanistan ve Dubai'ye de hamsi satıldı.



"ÇOK ÜRÜN REKOLTESİNE BAĞLI GELİŞİYOR"



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, sezonda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi avının istenilen seviyede gerçekleşmediğini söyledi. Buna rağmen hamsi ihracatında yüksek oranlı artış yaşandığını belirten Kalyoncu, hamsinin işlenerek yüksek katma değerli ürün haline getirilmesinin ihracat artışının en önemli nedeni olduğuna dikkati çekti. Kalyoncu, "Hamsi ihracatımız daha çok ürün rekoltesine bağlı gelişiyor. Dolayısıyla tamamıyla hava şartlarına bağlı gelişme gösteren hamsi ihracatında, ihracat performansının geliştirilmesinde en önemli katkı hamsinin daha çok işlenmiş ürün olarak ihraç edilmesiyle sağlanabilecektir."

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