Hazine, ekimde 72,1 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.



Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 238 milyar 904 milyon lira, nakit giderleri 311 milyar 84 milyon lira oldu.



Faiz dışı giderler 251 milyar 995 milyon lira, faiz ödemeleri ise 59 milyar 89 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı denge ise 13 milyar 91 milyon lira açık verdi. Ekim ayında nakit dengesinde, 72 milyar 180 milyon liralık açık oluştu.



Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 110 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 11 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 27 milyar 961 milyon lira artış görüldü.

