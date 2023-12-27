İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı. Yıl boyunca geçerli olacak bu rakamın 700 lirası asgari ücret desteği olarak belirlendi. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, beklentilerinin 18 bin lira ve yılda iki zam olduğunu belirtti.

İş dünyası temsilcileri, 2024'te uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücretin başta çalışanlar olmak üzere, işverenlere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bir taraftan sosyal yönüyle hayat koşullarına ve gelir dağılımına, bir taraftan da işverenin maliyetlerine, uluslararası ticaretteki rekabetine ve üretime etki eden böylesi önemli bir verinin oy çokluğuyla ortaya çıkması elbette sevindirici. Yapılan yüzde 49 oranında artış ile asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkmasını, emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olması ve büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından da değerli buluyoruz.



Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının, çalışan başına 500 TL'den 700 TL'ye yükseltilmesi de özellikle ihracatçımızın uluslararası piyasalardaki rekabetçiliğini olumsuz etkilememesi bakımından önemli bir destek."



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılına ilişkin asgari ücretin çalışanlarımızın refahına, firmalarımıza ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkılar vermesini diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.