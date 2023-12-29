Kahve fiyatlarında Çin riski

Çin'de artan talep nedeniyle kahve fiyatlarında yükseliş yaşanabileceği belirtildi. Ülkeye son yıllarda kahve sektörünün önde gelen şirketleri yoğun talep gösterdi. Bu arada birçok yerel marka hızla büyümeye başladı.



Çin'deki yüksek talebin zaten bir süredir yüksek seyreden kahve fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği ifade edildi. Arabica kahve vadeli işlemleri, kilogram başı 4,35 dolar ile sekiz ayın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Robusta kahve fiyatları ise geçen hafta son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kahvedeki yükselişte bazı bölgelerdeki olumsuz hava koşulları etkili oldu.

KAHVE TÜKETİMİ YÜZDE 15 YÜKSELDİ



Uluslararası Kahve Örgütü verilerine göre Çin'de kahve tüketimi eylül ayında yıllık bazda yüzde 15 artarak 3,08 milyon çuvala ulaştı. Markalı kahve dükkânlarının sayısı ise son 12 ayda yüzde 58 yükselişle 49 bin 691'e çıktı. Son bir yılda en fazla mağaza açan iki Çinli marka 5 bin 59 ile Luckin Coffee ve 6 bin ile Cotti Coffee oldu.



ABD merkezli Starbucks, geçen yıl Çin'de 700 mağaza açarken, 2025 yılına kadar 9.000 mağazaya ulaşma hedefi açıkladı. Kanadalı Tim Hortons dört yıl içinde ülkede 3.000 mağazaya sahip olmayı hedefledi. ABD Tarım Bakanlığı, Çin'in 2023-24 sezonunda 5 milyon çuval kahve tüketeceğini tahmin etti.

