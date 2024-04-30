Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.



Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatılırken kanatlı et ihracatına kısıtlama getirildi.

Tavuk eti ihracatı 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı.

Öte yandan tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat uygulayan 16 firmaya da para cezası uygulandı.



Sektör temsilcileri kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

