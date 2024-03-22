Kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2'ye indi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1731 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.



Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi.