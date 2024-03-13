İşletmelere 320 milyar lira kefalet imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yıl işletmeler için proje finansmanından inşaata, girişimcilikten yeşil dönüşüme kadar pek çok alanda 320 milyar liralık kefalet imkanı oluşturdu.



Bakanlık, finansal araç ve piyasaları geliştirmek amacıyla girişim sermayesi fonları ile üst fonlara bütçesinden kaynak aktarırken, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması kapsamında kredi garanti sistemine de destek sağlıyor.



Buna göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile Bakanlık arasında 25 milyar liralık kefalet destek paketi için protokol imzalanırken, bu paket kapsamındaki aktif kefalet kullandırımlarına geçen yıl başlandı.



Ayrıca, İşletme Giderleri, Yatırım-Proje Finansmanı, İmalat Sanayi, 6 Şubat Depremleri İşletme ve Yatırım Giderleri, Bölgesel Odaklı KOBİ, Döviz Kazandırıcı Faaliyetler, Girişimci, Kadın Girişimci, Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği, Teknoloji, Dijital Dönüşüm, Eğitim, Yeni Evim İnşaat, Konut İnşaatı ve EYT gibi destek paketleri de geçen yıl uygulamaya alındı. Söz konusu paketler kapsamında 320 milyar liralık kefalet imkanı sağlandı.



Yatırım ve ihracat destek paketleri de geçen yıl uygulamaya alınırken, bu paketlerle 18 milyar liralık kefalet imkanı oluşturuldu.