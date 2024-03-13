Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu

Hayalinin insanlara kutu kutu mutluluk göndermek olduğunu dile getiren Özaydın, "Şimdi de aynısını yapıyoruz. İnsanların sevdiği şeyleri hediye paketi yapıp göndermek beni mutlu ediyor ki insanları da mutlu ediyor diye düşünüyorum." dedi. Özaydın, KOSGEB'ten destekle dijital baskı makinesini aldığını, sonra yavaş yavaş işlerinin ilerlediğini ifade etti.



İlk başta küçük bir dükkanda çalıştığını anlatan Özaydın, "2,5 yıldır iş yerimizi çalıştırıyoruz. İnşallah daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. 75 bin lira gibi bir makine desteği almıştım. Devletimize bu desteği için çok teşekkür ediyorum. Anasınıfı öğretmeni olmak ayrı bir şey. Devlet dairesinde çalışmak tabii ki isterdim ama kendi işimin patronu olmak da çok güzel bir şey. Çünkü dilediğim saatte dükkanımı açıp kapatabiliyorum ve tatile gidebiliyorum. O yüzden kendi işimin patronu olmak çok iyi." diye konuştu.



Özaydın, atölyesinde taleplere göre her türlü düz zemine kişiselleştirilmiş baskı yaptığını kaydetti.