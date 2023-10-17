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Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,3 oranında arttı. Önceki aya göre artış yüzde 5,5 oldu.

Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin fiyatı istatistiklerini açıkladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artarak 1043,0 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 21,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 78,4, 100,4 ve 90,3 oranlarında artış gösterdi.

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