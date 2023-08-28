Konut fiyatlarında en çok artış Türkiye’de

Konut fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye oldu.



İngiltere merkezli Uluslararası Emlak Danışmanlığı firması Knight Frank'in, 56 ülke ve bölgeyi incelediği Küresel Konut Fiyat Endeksi’ne göre 2023 yılının ilk çeyreğinde, konut fiyatları en çok Türkiye’de artış gösterdi.



Türkiye’de fiyatlar, 2023 yılının ill çeyreğinde, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 132,8 arttı.



Türkiye’yi yüzde 18,8’lik artışla Kuzey Makedonya takip etti. Üçüncü sırrada ise yüzde 16,6’lık artışla Hırvatistan yer aldı. Bu ülkeyi ise yüzde 15,3’lük artışla Litvanya izledi.

DÜNYA ÜLKELERİNDE DURUM NE?



Araştırmaya göre, komşu Yunanistan’daki artış yüzde 14,5, Bulgaristan’daki artış ise yüzde 9,5 olarak belirlendi. Japonya’daki artış yüzde 6,8 olurken, Fransa’da bu oran yüzde 2,7, ABD’de yüzde 0,7 oldu.



ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL DA ZİRVEDE



Endeks şehirlerdeki fiyat değişimlerini de inceledi. Listenin zirvesinde, Türkiye’nin üç büyük şehri yer aldı.



Ankara’daki artış yüzde 135,3 olarak belirlendi. Ankara’yı yüzde 133 ile İzmir, yüzde 127,3 ile İstanbul izledi.