Konut satışları ocakta yüzde 25 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı konut satış verilerini açıkladı.



Türkiye genelinde konut satışları ocakta bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu.



TÜİK verilerine göre Oak ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 69,4 artışla 18 bin 183 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları ise Ocak'ta yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt olarak belirlendi.

KREDİLİ SATIŞLARDA YÜZDE 69 ARTIŞ



Aynı dönemde ipotekli (kredili) konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artarak 18 bin 183'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.



YABANCIYA SATIŞTA İRAN İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocakta ilk sırayı 1771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara takip etti.



Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

