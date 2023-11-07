Krediye erişim zorlaşında "takasa uygun" ilan sayısı arttı

Bankalar kredi musluklarını kıstı, gayrimenkulde takas ile ticaret canlandı.



Kredi faizleri arttı, nakit paraya erişim zorlaştı. Bu durum emlak sitelerindeki ilanlara yansıdı.



Binlerce ilana "takasa uygundur" notu eklendi.

Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Olcay Selvi, öncesinde araçlar için kullanılan "takasa uygundur" notunun artık gayrimenkulde de kullanıldığına dikkat çekerek, "Ortalama 400 olan bu tarz ilan rakamı 4-5 binli rakamlara gelmiş durumda." dedi.

Sektör temsilcileri, konut satışları yavaşlarken takas yönetiminin hareketlendiğini söylüyor. Müteahhitlerin de aralarında takas yaptığının altı çiziliyor.



Bir mülkü almak isteyen ama kredi çekemeyenler nakdin üzerine konut, arsa ya da araç öneriyor.

Olcay Selvi, "Gayrimenkulde sanırım beklediğimiz kampanyalar devreye alınmazsa takası daha çok konuşuyor olacağız. Biliyorsunuz depremden sonra Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir bu bölgelerde arsa arzide yatırım almıştı. Şimdi bu yatırımlar tekrar İstanbul'a dönmeye başladı." bilgisini verdi.



Piyasada alışverişlerin yavaşladığı dönemlerde takas ağırlık kazanıyor.



İki ürünün arasında oluşan fiyat farkına ise kısa vadelerde taksit yapılıyor. Taksit sayısı yüksek enflasyon nedeniyle 12 ayı geçmiyor.

