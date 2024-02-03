Küresel LNG ithalatında rekor

Küresel LNG piyasasında ithalat tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü'nün (OAPEC) 2023 LNG piyasasına yönelik yayımladığı rapordan derlediği verilere göre, LNG ithalatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 3,4 artışla 409,3 milyon ton olarak kayıtlara geçti.



İthalatta Çin, Japonya ve Güney Kore'nin aslan payını aldığı Asya piyasası başı çekti. Asya piyasasının LNG ithalatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 261,6 milyon tona ulaştı.



Türkiye ve İngiltere'nin dahil edildiği tabloda Avrupa'nın LNG ithalatı ise geçen yıl 2022'ye göre yüzde 0,07 azalarak 126 milyon olarak gerçekleşti.



Ancak Türkiye ve İngiltere dışarıda bırakıldığında AB'nin geçen yılki LNG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 100,3 milyon ton oldu.



Avrupa'nın LNG ithalat portföyünün yüzde 48'ini 60 milyon tonla ABD LNG'si oluşturdu. Bu ülkeyi yüzde 13'lük payla Rusya, yüzde 12 ile Katar, yüzde 8 ile Cezayir takip etti.



Kuzey ve Güney Amerika’nın LNG ithalatı ise yüzde 8,3 artışla 13 milyon tona çıkarken, Orta Doğu'nun ithalatı yüzde 8 düşüşle 6,6 milyon ton olarak gerçekleşti.