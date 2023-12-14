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Kuruyemişte fiyatlar ikiye katladı

Fındık, fıstık, kaju ve çekirdek yılbaşında en çok tercih edilen kuruyemişler arasında yer alırken bu sene fiyatlardaki artış tüketicileri zorluyor. Esnaf ise satış yapamamaktan şikayetçi. Fiyatlara denetleme getirilmesi talep ediliyor.

Kuruyemişte fiyatlar ikiye katladı

Yılbaşı akşamının vazgeçilmezlerinden olan kuruyemiş fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı.

Geçen yıl 200 liraya satılan antep fıstığının kilosu 700 liraya çıktı. Fındığın kilosu 150 liradan 500 liraya yükseldi.

Kaju 200 liradan 500 liraya yükselirken kış aylarının en sevilen lezzetlerinden kestane ise 180 liradan 350 liraya kadar çıktı.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

İstanbul Sarıyer'de esnaf, yükselen fiyatlar nedeniyle satışların geçen yıla oranla yarı yarıya düştüğünü söylüyor.

Kuruyemişçiler satış yapamamaktan tüketiciler ise yükselen fiyatlardan şikayet ederken fiyatların da denetlenmesi isteniyor.

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