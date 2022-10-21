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KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? (2022 KYK borç faizlerinde son durum)

KYK borç faizleriyle ilgili son durum, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs veya kredi kullanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. TBMM'de görüşülen KYK faiz borçlarının silinmesiyle ilgili kanun teklifi kabul edilmişti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki, KYK borç faizleri ne zaman silinecek?

KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? (2022 KYK borç faizlerinde son durum)

borç faizleri ne zaman silinecek? sorusunun yanıtı, borç faizleriyle ilgili kanunun meclisten geçmesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Üniversite eğitimi dönemlerinde aldıkları KYK ve kredilerinin ardından borçları devam eden birçok kişi, borç faizlerinin silinmesini bekliyor. Peki, KYK borç faizleri silinecek mi?

KYK BORÇ FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Bakan Nebati KYK faizleriyle ilgili, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak.

Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

KYK borç faizleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edildi.

KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? (2022 KYK borç faizlerinde son durum) - 1

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, " geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.

Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." ifadelerine yer vermişti.

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