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Motorinde indirim (11 Nisan 2022 Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları)

Motorinin satış fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı. 11 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 11.04.2022 - 16:11

Motorinde indirim (11 Nisan 2022 Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte mart ayı sonunda 120 dolara kadar çıkan Brent petrol fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından motorine indirim geldi.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Motorinin litre fiyatı 21 liradan 20 liraya gerileyecek.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

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