Motorine indirim geldi (23 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Döviz kuru ve petroldeki düşüşün ardından motorine indirim geldi.



Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim gerçekleşti.



Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.



23 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.98 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor