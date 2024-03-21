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Otogaza zam bekleniyor (21 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışından ardından benzin ve motorin fiyatlarına bu gece itibarıyla zam geliyor. 21 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Otogaza zam bekleniyor (21 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Hem döviz kuru hem petrol fiyatı artıyor. ve motorine 5 gün aranın ardından ikinci kez zam geldi.

Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı.

sonrası benzinin ve motorinin litresi 43 liranın üstüne çıktı.

Akaryakıt ürünlerine geçen hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

21 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,45 liradan,

Benzinin litresi ise ortalama 43,03 satılıyor.

OTOGAZDA FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul'da otogazın litresi 21,95 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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