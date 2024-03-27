Perakendeci yüksek maliyet ve faiz kıskacında

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakendecilerin enflasyonun neredeyse iki katına ulaşan maliyetler ve yüzde 60-65'i bulan kredi faizleri arasında sıkıştığını belirterek, perakende sektörü için önümüzdeki ayların sıkıtılara gebe olduğunu söyledi.



BMD üyelerinin operasyonel maliyetlerinin son bir yılda ortalama yüzde 100’ün üzerinde arttığını belirten Öncel, "Bu oran resmi enflasyonun ve döviz kurlarındaki artışın neredeyse iki katına yaklaşıyor. Yüksek maliyet artışlarının yanı sıra ilk iki ayın adet satışlarına baktığımızda perakendenin reel olarak daraldığını söyleyebiliriz" dedi.



Yüksek gümrük vergileri ve referans fiyat uygulamaları nedeniyle hammadde girdilerini dünya ortalamasının çok üzerinde fiyatlara mal edebildiklerini belirten Öncel, yaşanan maliyet artışları nedeniyle yurt dışına da rekabetçi fiyat veremez duruma geldiklerini söyledi.



PERAKENDECİLERDEN DARALMA SİNYALİ



BMD'nin üyeleri arasında yaptığı şubat anketinin sonuçlarına göre, son bir yılda maliyetlerde ortalama yüzde 100'ün üzerinde artış gözlendiğini belirten Öncel, "Bu oran resmi enflasyonun ve döviz kurlarındaki artışın neredeyse iki katına yaklaşıyor. Yüksek maliyetin yanı sıra ilk iki ayın adet satışlarına baktığımızda perakendenin reel olarak daraldığını söyleyebiliriz" dedi ve ekledi:



"Üstüne bir de kredi kartıyla harcamaya kısıtlama getirileceği konuşuluyor. Dolayısıyla mevcut veriler ışığında baktığımızda daralma devam edecek gibi görünüyor."



Anket sonuçlarına göre, BMD üyelerinin yüzde 43'ü şubat ayında yaptığı adet bazındaki satışlarının ocak ayına göre gerilediğini; yüzde 33'ü de şubat ayındaki cirosunun ocak ayına göre azaldığını belirtti.



ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR



Sektörün borçluluk durumu ve kredi faizlerinin de bir diğer sorun olduğuna işaret eden Öncel, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre perakende sektörünün Ocak 2023’te 328 milyar lira olan toplam borcu bir yılda 491 milyar liranın üzerine çıkmış bulunuyor. Daralma devam ederse zaten borçlu olan firmanın, çarkı döndürebilmesi için yeni kredi bulması gerekiyor" dedi ve ekledi:



"Yüzde 60-65’e varan kredi faiziyle borçlanmak sürdürülebilir bir durum gibi görünmüyor. Özetle bahar aylarına girerken yüksek maliyet ve yüksek faiz kıskacında sıkışıp kalan perakende sektörü çıkış yolu arıyor."



Perakende sektörünün çatı kuruluşlarından biri konumundaki Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) hazırgiyim, ayakkabı, kozmetik, optik, aksesuar, mobilya, küçük mutfak ürünleri, ev tekstili ve dekorasyonu ile çok katlı mağazacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren 500'e yakın markayı bünyesinde bulunduruyor.