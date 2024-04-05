Petrol 5 ay sonra kritik seviyeyi aştı | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Nisan 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Petrol, önceki seansta varil başına 90 dolar eşiğini geçtikten sonra Ortadoğu'da artan gerilimler üzerine yükselişini sürdürdü.

Küresel gösterge Brent, Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine yaklaşarak 91 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 87 dolar civarındaydı. İsrail, pazartesi günü Suriye'deki İran diplomatik yerleşkesine düzenlenen saldırının ardından Tahran'ın olası misilleme hazırlıklarını artırdı ve bu da daha geniş bir bölgesel çatışma korkusunu artırdı.



Ortadoğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gerilimlerin yanı sıra OPEC+'nın arz kısıtlamaları ve sağlıklı talep nedeniyle ham petrol bu yıl yüzde 18 arttı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışma, Husilerin Kızıldeniz'de gemi taşımacılığına yönelik saldırılarına yol açarak nakliye maliyetlerini artırdı, ancak şu ana kadar dünya petrol arzının yaklaşık üçte birini oluşturan bir bölgede daha geniş bir savaşa dönüşmedi.

Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını öngören İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi. İsrail ekonomi bakanı, Hamas konusunda arabuluculuk yapması konusunda Katar'a güvenmediğini söyledi.



Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Gazze savaşından kaynaklanan Ortadoğu gerilimleri muhtemelen ayların en yüksek seviyesinde. Ham petrol Ortadoğu'daki yangın korkusunun primini yansıtıyor" dedi.



Bu haftanın başında OPEC+ yılın ilk yarısında arz kesintilerine devam etmeyi tercih ederek küresel piyasaları sıkı tuttu ve fiyatların yükseleceği ihtimalini destekledi. Suudi Arabistan liderliğindeki kilit üyelerden oluşan bir panel, çevrimiçi inceleme toplantısında herhangi bir politika değişikliği önerisinde bulunmadı. Bu, günde yaklaşık 2 milyon varillik üretim kısıtlamasının devam edeceği anlamına geliyor.