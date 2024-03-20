Piyasalarda gözler Fed’in faiz kararında (Fed faiz kararı saat kaçta belli olacak?)

Dün Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.



Asya tarafında Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) dün 17 yılın ardından faiz artırmasına karşın Japon yeni dolar karşısında gerilemeye devam ediyor. Analistler, bu durumun ihracatçı Japon şirketler açısından destekleyici olduğunu ve pay piyasalarında risk iştahını artırdığını kaydetti.



Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün kısa dönemli kredi faizlerini yüzde 3,45'te sabit bıraktı.



Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.



Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 8.929,88 puandan tamamladı.



Dolar/TL, dünü, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,3603’ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3820 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere’de tüketici ve Almanya’da üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, mart ayı Tüketici Güven Endeksi



10.00 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi



10.00 Almanya, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi



11.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması



17.30 Türkiye, şubat ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku



18.00 Euro Bölgesi, mart ayı Tüketici Güven Endeksi



21.00 ABD, Fed'in faiz kararı



21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması