Restoranlarda ramazan denetimi

Restoran ve kafelerde yapılan incelemelerde bin 41 işletme denetlendi.

Ticaret Bakanlığı, aykırılık tespit edilen 887 işletmeye 1 milyon 728 bin 912 lira para cezası kesildiğini ve denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

ZORUNLU MENÜ UYGULAMASI DENETİMİ

Yeni yıl ile birlikte devreye alınan kafe ve restoranlarda menülerin kapı önünde ve masalarda bulundurma zorululuğuna uymayanlara da ceza kesildi.

1 Ocak itibarıyla toplamda 21 bin 781 işletme denetlendi. 6 bin 599’unda ise; aykırılık tespit edilerek 9 milyon 791 bin 376 lira cezai işlem uygulandı.