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Rusya, ABD'li dev bankanın hesaplarına el koydu

ABD'li bankacılık devi JPMorgan'ın Rusya'daki banka hesaplarına el konulmasına karar verildi.

Rusya, ABD'li dev bankanın hesaplarına el koydu
Fotoğraf: iStock

'da mahkeme, 'li bankacılık devi JPMorgan'ın Rusya'daki banka hesaplarına el konulmasına karar verdi.

Rus devlet bankası VTB'nin yurt dışı fonlarını geri almak için açtığı davadan karar çıktı. Karara göre JPMorgan'ın Rusya'daki varlıklarına el konulacak.

Karar, JPMorgan'ın muhbir hesapları ve yan kuruluş adına açılanlar da dahil olmak üzere tüm varlıklarını kapsayacak. fonları tarafından tutulan menkul kıymet ve mülkler ise kapsam dışında bırakıldı.

JPMorgan ise geçen hafta VTB'ye karşı bir hamle yapmıştı. New York'ta açılan dava ile VTB'nin bir hesaptaki 439,5 milyon doları geri alma çabaları engellenmişti.

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