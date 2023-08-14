Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybı nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak.



Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yarın faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği bildirildi.



Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında yüzde 8,5 seviyesindeki faiz oranını artırmasını bekliyor.



Dolar/ruble paritesi bugün 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, bankanın açıklamasının ardından tekrar 99,6 seviyesine geriledi.



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