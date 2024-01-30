Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda hayata geçirilen proje, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.



Düzenli depolamadan elde edilen metan gazı ile saatte 2 bin 400 kilovatsaat enerji üretilen tesisin yanına 50 dönümlük alanda kurulan Hollanda usulü modern topraksız cam serada salkım domates yetiştiriliyor.



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, seralardaki en büyük maliyetlerden birinin ısınma enerjisi olduğunu söyledi.



Seradaki enerjinin büyük bölümünün, çöp ayrıştırmasından sonra çıkan gazdan karşılandığına dikkati çeken Bilgin, "Isıtma maliyetlerimiz neredeyse yarı yarıya düşüyor. Bu da ekolojik bir sera olmasını sağlıyor. Hem de boşa gidecek ısının, enerjinin doğaya kazandırılması ve gıdaya dönüştürülmesi ekonomiye katkı sağlıyor." dedi.



30 BİN HANEYE YETECEK KADAR ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Bilgin, şehrin çöplerinin katı atık deposunda toplandığını, oradan da ekonomiye kazandırılacak kısımların ayrıştırıldığını dile getirdi.



Diğerlerinin ise çöp olarak depolandıktan sonra enerji üretimi yapıldığını aktaran Bilgin, "Bunun neticesinde daha önceden orada yaklaşık 30 bin haneye yetecek kadar bir elektrik üretimi faaliyete geçmişti ve devam ediyor." diye konuştu.