SON DAKİKA HABERİ: 2022 Eylül enflasyonu açıklandı

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre; 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

PİYASA BEKLENTİSİ



Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık yüzde 3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 84.63'e yükselmesi bekleniyordu.

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83.5-yüzde 85.35 arasında yer alıyordu.

TÜFE en son Temmuz 1998 döneminde yüzde 85.3 artış kaydetmişti.

AĞUSTOS ENFLASYONU

Bir önceki ay, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış göstermişti.