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Bakan Kurum açıkladı: 2023 poşet fiyatları belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bkanı Murat Kurum, geleek yılki poşet fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "2023'te poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor, herhangi bir artışa gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum açıkladı: 2023 poşet fiyatları belli oldu

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Son dakika haberi! Bakan Kurum, gelecek yıl poşet fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" dedi. 

Bakan Kurum açıkladı: 2023 poşet fiyatları belli oldu - 1

7 BİN DEPOZİTO İADE NOKTASI AÇILACAK

Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız."

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