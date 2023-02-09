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SON DAKİKA HABERİ: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği

SON DAKİKA HABERİ: Dünya Bankası Türkiye'ye deprem desteği vereceğini duyurdu. Banka, Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlayacak.

SON DAKİKA HABERİ: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği
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Son dakika haberi! Dünya Bankası, "asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı.

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