ntv.com.tr

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu işçilerine ek ödemelerin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında yapılacak. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara ise ek ödemenin tamamı aralıkta verilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...