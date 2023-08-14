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SON DAKİKA HABERİ: Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine yönelik ilk zam teklifini açıkladı. Kamu İşveren Heyeti, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Bakan Işıkhan, "2024 Ocak ayında enflasyon farkı göz önüne alındığında kamu personelimize yüzde 42 artış öngörüldü." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

Son dakika haberi! 

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde taraflar ikinci kez bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

"2024 OCAK'TA YÜZDE 42 ARTIŞ ÖNGÖRÜLDÜ"

Bakan Işıkhan, "2024 Ocak ayında enflasyon farkı göz önüne alındığında kamu personelimize yüzde 42 artış öngörüldü." dedi.

Bu teklifin -Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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