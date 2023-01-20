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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz kuru mesajı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, döviz kuruna yönelik açıklama yaptı. Kavcıoğlu, döviz kurunun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini, burada bir sorun olmadığını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz kuru mesajı

Son dakika haberi! 

Başkanı 'ndan döviz kuru açıklaması geldi.

İhracatçılarla bir araya geldiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, kurun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Kavcıoğlu, " kuru 2021'nin sonundan beri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye ekonomi modeli içinde aldığımız tedbirler sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Kur istikrarlı bir şekilde devam edecektir, burada bir sorun yok." dedi.

Dolar/TL son dönemde yatay seyrederken, kur 18,80 seviyesinde işlem görüyor. 

Kavcıoğlu, ihracat için 300 milyar dolarlık hedef konduğunu, ihracatla ilgili çok fazla kaygı taşımadıklarını kaydetti. 

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