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SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT'yi yıl bitmeden 1-2 hafta içinde çözeceğiz

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, EYT'ye yönelik düzenleme için tarih verdi. Oktay, "EYT ile ilgili sorunu yıl bitmeden 1-2 hafta içinde çözeceğiz" dedi.

SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT'yi yıl bitmeden 1-2 hafta içinde çözeceğiz

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Son dakika haberi! 

Milyonları ilgilendiren (EYT) düzenlemesine ilişkin tarih verildi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi en erken 3 Ocak Salı gününden itibaren görüşülebilir.

ERDOĞAN: 2023'TEN ÖNCE MASADAN KALDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan EYT'yle ilgili yaptığı son açıklamada, "2023’e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız" demişti.

EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte giren yasal düzenlemeyle yaşı 58'e kadar uzatıldı. 

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